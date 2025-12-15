Carreta da Inovação oferece atividades gratuitas em Jardim Alegre

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Carreta da Inovação, projeto itinerante do Governo do Paraná, chega a Jardim Alegre nesta terça-feira (16) oferecendo atividades gratuitas sobre tecnologia, ciência e empreendedorismo até sexta-feira (19). O veículo ficará estacionado na Rua Aurora, próximo ao Lago Municipal, com atendimentos das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Os moradores poderão participar de atividades com óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital, como impressora 3D e corte a laser. O projeto visa democratizar o acesso à inovação e estimular o aprendizado tecnológico em cidades do interior.

Desde o início do ano, a iniciativa já passou por 80 municípios paranaenses, realizando mais de 60 mil atendimentos. A ação em Jardim Alegre encerra as atividades da Carreta da Inovação em 2025, que retornará em janeiro de 2026 no litoral do estado.

O projeto é uma parceria entre diversas secretarias e instituições, incluindo a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia), Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Unicentro.

Para mais informações sobre o itinerário da Carreta da Inovação em 2026, os cidadãos podem acompanhar o site oficial da Seia e o perfil da secretaria no Instagram.