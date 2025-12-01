Carreta da Inovação chega a Ribeirão Claro com atividades gratuitas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Carreta da Inovação, projeto itinerante que oferece atividades gratuitas sobre tecnologia e empreendedorismo, chega a Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná. As ações acontecem de 2 a 5 de dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, na Rua Dom Pedro II, nº 350.

O projeto, que já passou por 78 cidades paranaenses, visa aproximar a comunidade de ferramentas de inovação através de oficinas, cursos rápidos e atividades de inclusão digital. A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) em parceria com outras entidades estaduais.

A carreta é equipada com sala de aula, computadores conectados à internet via satélite, óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital como impressora 3D e cortadora a laser. O espaço é preparado para receber aulas, cursos, palestras e workshops sobre diversos temas relacionados à inovação e tecnologia.

As atividades são abertas ao público e não requerem inscrição prévia. Interessados podem comparecer diretamente ao local nos horários indicados para participar das ações oferecidas.