Carreta da Inovação chega a Ribeirão Claro com atividades gratuitas

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
01/12/25 11h07
SEIA

A Carreta da Inovação, projeto itinerante que oferece atividades gratuitas sobre tecnologia e empreendedorismo, chega a Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná. As ações acontecem de 2 a 5 de dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, na Rua Dom Pedro II, nº 350.

O projeto, que já passou por 78 cidades paranaenses, visa aproximar a comunidade de ferramentas de inovação através de oficinas, cursos rápidos e atividades de inclusão digital. A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) em parceria com outras entidades estaduais.

A carreta é equipada com sala de aula, computadores conectados à internet via satélite, óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital como impressora 3D e cortadora a laser. O espaço é preparado para receber aulas, cursos, palestras e workshops sobre diversos temas relacionados à inovação e tecnologia.

As atividades são abertas ao público e não requerem inscrição prévia. Interessados podem comparecer diretamente ao local nos horários indicados para participar das ações oferecidas.

