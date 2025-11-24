Inovação e Inteligência Artificial

Carreta da Inovação chega a Ipiranga oferecendo atividades gratuitas

Tribuna do Paraná
AEN Tai
24/11/25 11h07
SEIA

O município de Ipiranga, nos Campos Gerais, recebe nesta semana a Carreta da Inovação. O projeto itinerante oferecerá gratuitamente atividades sobre inovação, tecnologia, ciência, empreendedorismo e lazer para todas as idades entre os dias 25 e 28 de novembro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, no Ginásio Esportivo Júlio Grein Taques.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) em parceria com outras instituições, como a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). O projeto já percorreu 77 municípios do Paraná.

A Carreta da Inovação é um veículo adaptado com sala de aula e equipado com recursos multimídia, incluindo computadores conectados à internet via satélite, óculos de realidade virtual, impressora 3D e cortadora a laser. O espaço é preparado para receber aulas, cursos, palestras e workshops sobre diversos temas relacionados à tecnologia e inovação.

Em paralelo, uma segunda unidade da Carreta da Inovação está sendo utilizada em Rio Bonito do Iguaçu como Escritório de Reconstrução Acelerada. O veículo serve de apoio estratégico nas ações de reconstrução do município após o tornado que atingiu a cidade no início de novembro, sendo usado pela Secretaria das Cidades (Secid) para coordenar os trabalhos de recuperação.

