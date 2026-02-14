Carnaval com chuva nas praias: Paraná tem alertas de chuva forte e ventos até 100 km/h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (14/2), dois alertas de chuvas intensas para o Paraná durante o feriado de Carnaval. O aviso mais severo, classificado como nível laranja (perigo), abrange a metade Sul do estado e parte do Litoral, incluindo destinos bastante procurados nesta época do ano.

Entre as cidades com previsão de maior intensidade de chuva estão Guaratuba e Matinhos, no Litoral; Mandirituba, Tijucas do Sul e parte da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba; além de Pato Branco, Santo Antônio do Oeste e União da Vitória, nas regiões Centro-Sul e Sudoeste.

Nessas áreas, segundo a previsão do tempo, o acumulado pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. O Inmet alerta para risco de queda de energia elétrica, danos em estruturas, queda de galhos e árvores, alagamentos e incidência de descargas elétricas.

Já o restante do estado, com exceção da faixa Norte, entre Loanda, Maringá e Sengés, está sob alerta amarelo (perigo potencial). Nessas regiões, os acumulados podem alcançar até 50 milímetros por dia, com ventos variando entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as tempestades devem ocorrer de forma isolada, principalmente a partir da tarde, com possibilidade de pancadas fortes e rápidas, típicas do verão.

Litoral amanhece com chuva

Nas últimas 24 horas, o Litoral já registrou volumes expressivos de precipitação. De acordo com as estações meteorológicas, os maiores acumulados foram em Antonina (93,6 mm), Guaraqueçaba (89,8 mm) e Morretes (80,6 mm).

No interior do estado, o maior volume foi registrado em São Miguel do Iguaçu, com 192,2 milímetros de chuva. O índice se aproxima da média histórica mensal do município. Em fevereiro de 2025, por exemplo, o acumulado total foi de 230,8 mm.