Captura do caranguejo-uçá é liberada no Paraná com regras específicas

A temporada de captura do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) inicia nesta segunda-feira (1º) no Paraná, após o fim do período de defeso. A permissão, regulamentada pelo Instituto Água e Terra (IAT), se estende até 14 de março, visando garantir a reprodução natural da espécie.

Apesar da liberação, a captura deve seguir regras estritas. Apenas caranguejos machos com mais de 7 centímetros de carapaça podem ser capturados, e somente de forma artesanal, usando as mãos. O uso de ferramentas cortantes, produtos químicos ou armadilhas é proibido.

Infrações às regras podem resultar em multas de R$ 1,2 mil a R$ 50 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo do animal apreendido, conforme a Lei de Crimes Ambientais. O caranguejo-uçá desempenha um papel crucial nos ecossistemas de manguezais, contribuindo para a nutrição do solo e a cadeia alimentar local.

A pesca do caranguejo tem significativo impacto econômico no Paraná, movimentando cerca de R$ 9,8 milhões em 2024, segundo dados do Departamento de Economia Rural (Deral). Guaraqueçaba liderou a produção com 37,6%, seguida por Guaratuba, Paranaguá, Antonina, Pontal do Paraná e Matinhos.

Rafael Galvão da Silva, coordenador do Setor de Fauna do IAT no Litoral, ressalta a importância do período de defeso para a reprodução da espécie e destaca o papel do caranguejo na economia e cultura local. A atividade não apenas movimenta a economia, mas também preserva tradições das comunidades litorâneas do estado.