Campanha ‘Descubra o Paraná’ promove destinos turísticos do estado

A Secretaria do Turismo do Paraná (Setu-PR) e o Viaje Paraná lançaram nesta terça-feira (16) a campanha ‘Descubra o Paraná’. A iniciativa visa promover destinos turísticos do estado para as férias de verão, através de dicas e experiências que serão veiculadas em rádios e televisões.

A campanha destaca atrações do Verão Maior Paraná, que inclui programações no Litoral e nas praias de água doce das Costas Noroeste e Oeste. Além disso, apresenta opções de turismo de natureza e cultural, abrangendo diversas regiões do estado.

Entre os locais em destaque estão a Ilha do Mel no Litoral, as praias de água doce da região Noroeste, as cachoeiras de Prudentópolis, os parques naturais nos Campos Gerais, igrejas e monumentos no Norte do Estado, e as Cataratas do Iguaçu no Oeste.

A campanha busca não apenas atrair turistas de fora, mas também incentivar os próprios paranaenses a explorarem seu estado. O objetivo é fomentar a economia local através do turismo, que é uma importante fonte de geração de emprego e renda para muitas famílias.

Para mais informações sobre destinos e atrações turísticas do Paraná, os interessados podem acessar o site oficial do Viaje Paraná: https://www.viajeparana.com/.