Caminhoneiro é multado após ser pego dirigindo 17 horas seguidas no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) multou um caminhoneiro de 47 anos após verificar que ele estava dirigindo sem parar por mais de 17 horas. A abordagem aconteceu na noite de terça-feira (14), no km 247 da BR-376, em Apucarana, na região centro norte do Paraná.

De acordo com informações da PRF, o motorista estava dirigindo um caminhão carregado com 38 toneladas de cimento. O motorista relatou aos policiais que tinha saído da região de Curitiba e seguia viagem com destino a Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Durante a fiscalização no veículo, os agentes verificaram os dados emitidos pelo cronotacógrafo. O equipamento registrou apenas duas paradas curtas, durante um tempo de viagem de aproximadamente 17 horas.

Lei determina limite de tempo na direção

Por lei os motoristas profissionais devem descansar ao menos 11 horas de forma ininterrupta. O descumprimento eleva o risco de acidentes. Neste caso, o condutor não tinha cumprido o descanso determinado.

Pelo flagrante, além de receber uma multa, o motorista também foi obrigado a cumprir o período de descanso previsto pela legislação antes de seguir viagem.