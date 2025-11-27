Café paranaense com Selo Adapar vence concurso de qualidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O lote vencedor da categoria café cereja descascado na 23ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná possui o Selo Adapar de Boas Práticas Agrícolas. A produtora Sirlene Soares dos Santos Souza, de Pinhalão, no Norte Pioneiro, conquistou o primeiro lugar na premiação realizada nesta terça-feira (25) no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) certifica a produção de diversas culturas, incluindo café. O selo atesta a qualidade dos produtos, a rastreabilidade e as boas práticas adotadas durante a produção. Juliano Farinazzo Galhardo, chefe da Divisão de Certificação e Rastreabilidade Vegetal da Adapar, destaca que a certificação é uma chancela oficial que demonstra um produto diferenciado, com acompanhamento técnico e monitoramento de pragas e doenças.

Sirlene Soares ressalta a importância do Selo Adapar para a comercialização do seu café, afirmando que agrega valor ao produto e desperta o interesse dos clientes. O fiscal Aislan Macedo, presente durante a certificação da propriedade, explica que a cafeicultora já trabalhava com boas práticas, necessitando apenas do reconhecimento oficial.

O Concurso Café Qualidade Paraná, organizado pela Câmara Setorial do Café do Paraná, é a terceira maior premiação do gênero no Brasil. Na edição de 2025, foram analisadas 130 amostras de diversas regiões do estado, nas categorias café cereja descascado e natural. A seleção dos finalistas foi realizada por extensionistas do IDR-Paraná com formação de Q-Grader, seguindo critérios da Classificação Oficial Brasileira e da Specialty Coffee Association.

O Selo Paraná de Boas Práticas Agrícolas, iniciativa da Adapar, exige critérios rigorosos como acompanhamento profissional, capacitação, preservação do solo, monitoramento de pragas e doenças, e análises de resíduos de agrotóxicos para garantir a qualidade e segurança dos alimentos produzidos no estado.