Brutal latrocínio é desvendado no Paraná: suspeito confessa crime

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encerrou, nesta quinta-feira (08), as investigações sobre o chocante latrocínio que tirou a vida de uma mulher de 53 anos e sua neta de 12, em Jataizinho, município localizado no Norte do estado. O caso ganhou um desfecho surpreendente com a confissão de um homem de 24 anos, que estava em saída temporária do sistema penitenciário no momento do crime.

O suspeito, filho da vizinha das vítimas, admitiu a autoria do crime em um depoimento gravado, revelando detalhes inéditos que corroboram as evidências coletadas e os laudos periciais. O delegado Fernando Amarantino Ribeiro, chefe da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, classificou a confissão como “clara, detalhada e incontestável”.

“O investigado relatou passo a passo tudo o que fez naquela madrugada, desde a forma como entrou na casa até os momentos finais com as vítimas. Não houve hesitação. Ele sabia exatamente o que estava dizendo e por que havia feito aquilo”, afirmou Ribeiro.

No depoimento, o criminoso descreveu como invadiu a residência pulando pela janela, cometeu os assassinatos e roubou R$ 100. Com base nessa confissão, a polícia imediatamente solicitou a prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário.

O crime, ocorrido em março deste ano, mobilizou intensamente as forças policiais. O delegado Vitor Dutra de Oliveira, responsável pela condução do inquérito, ressaltou a importância da investigação meticulosa e da perícia técnica na resolução do caso.

“Desde o início, tratamos esse crime com absoluto rigor investigativo. A confissão foi espontânea, detalhada e tecnicamente compatível com todos os vestígios levantados. Agora, com a autoria comprovada de forma inequívoca, o trabalho da Polícia Civil se volta à conclusão do inquérito e ao envio do relatório final ao Ministério Público”, explicou Oliveira.