BRDE lança programa para descarbonização da indústria paranaense

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinou termos de cooperação para o lançamento do Programa de Descarbonização da Indústria Paranaense. A iniciativa, em parceria com Sesi Paraná, Fundação Araucária e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), visa apoiar indústrias na transição para uma economia de baixo carbono.

O programa disponibilizará um edital específico com aporte financeiro total de R$ 1,6 milhão, contemplando até 16 projetos de descarbonização. Os recursos são provenientes do Fundo Verde do BRDE, destinado a projetos de sustentabilidade e mudanças climáticas.

A meta inicial é atender 100 indústrias paranaenses, com expectativa de redução de até 150 toneladas de CO₂ por empresa, totalizando 15 mil toneladas mitigadas. O programa está estruturado em cinco etapas, incluindo capacitação, diagnóstico de emissões, definição de metas, plano de ação e estratégias de compensação.

Além do apoio financeiro, as empresas participantes terão acesso à orientação técnica e conexão com mecanismos de financiamento. A parceria com a Sedest também incentivará a inscrição no Selo Clima Paraná, que reconhece boas práticas ESG e monitora resultados de mitigação de gases de efeito estufa.

O Programa de Descarbonização representa um esforço conjunto para promover a sustentabilidade e competitividade da indústria paranaense, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e às demandas do mercado global por práticas empresariais mais sustentáveis.