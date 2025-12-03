BRDE lança programa para descarbonização da indústria paranaense

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinou termos de cooperação para o lançamento do Programa de Descarbonização da Indústria Paranaense. A iniciativa, em parceria com Sesi Paraná, Fundação Araucária e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), foi anunciada durante o 2º Encontro Paranaense de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade (EPMAIS), em Curitiba.

O programa visa apoiar indústrias paranaenses na transição para uma economia de baixo carbono, alinhada à pauta ESG e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O BRDE disponibilizará um edital específico para empresas que concluírem o ciclo do programa, com aporte financeiro total de R$ 1,6 milhão, contemplando até 16 projetos de descarbonização.

Lisiane Astarita, gerente de Planejamento do BRDE, explicou que os recursos são provenientes do Fundo Verde do banco, destinado a projetos de apoio a mudanças climáticas, sustentabilidade e biodiversidade. As empresas participantes poderão receber recursos não reembolsáveis para executar seus planos de ação.

O Programa de Descarbonização Sesi foi desenvolvido para apoiar indústrias na redução de emissões, combinando capacitação técnica, diagnóstico especializado, definição de metas e planos de ação personalizados. A meta inicial é atender 100 indústrias paranaenses, com impacto esperado de redução de até 150 toneladas de CO₂ por empresa, totalizando 15 mil toneladas mitigadas.

Além do convênio com o BRDE, a parceria firmada com a Sedest incentivará as indústrias participantes a se inscreverem no Selo Clima Paraná, que reconhece boas práticas ESG e acompanha resultados de mitigação de gases de efeito estufa.

O Fundo Verde BRDE, que financia o programa, é um mecanismo que apoia projetos voltados à sustentabilidade, mudanças climáticas e preservação da biodiversidade. Alimentado com recursos provenientes de parte do lucro líquido da instituição, o fundo financia iniciativas não reembolsáveis que promovem inovação ambiental, transição energética e práticas de baixo carbono na região Sul.