BRDE abre inscrições para projetos culturais em Curitiba com recursos do ISS e IPTU

11/12/25
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) lançou o edital de patrocínio 2025/2026 para selecionar projetos culturais em Curitiba. As inscrições estarão abertas de 15 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026. A iniciativa utiliza recursos de renúncia fiscal do ISS e IPTU para apoiar ações culturais de interesse público, seguindo a legislação municipal.

O edital contempla pessoas físicas e jurídicas domiciliadas em Curitiba, nas áreas de artes visuais, patrimônio histórico e cultural, audiovisual, artes cênicas e produção literária. Os projetos devem apresentar Certidão de Enquadramento vigente, requisito para captação de recursos via Programa de Apoio e Incentivo à Cultura (PAIC) do município.

A seleção segue as normas da Lei Municipal Complementar nº 57/2005 e do Decreto Municipal nº 1549/2006. O repasse dos recursos está previsto para ocorrer ao longo de 2026, conforme estabelecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento da Prefeitura.

Segundo a coordenação do Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, as propostas selecionadas contribuirão para movimentar a produção e circulação cultural em Curitiba no próximo ano. O edital completo está disponível no site oficial do BRDE para consulta dos interessados.

