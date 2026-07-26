Paraguai vira nova Suíça? brasileiros lideram 64% dos pedidos de residência

Há quem diga que o Paraguai é uma espécie de “nova Suíça“. Com uma economia que cresce e uma tributação atrativa para estrangeiros, o país se tornou um dos destinos preferidos dos brasileiros. E isso mexeu com o mercado imobiliário local, especialmente o de alto padrão, que corre para atender a demanda que não para de crescer.

Só no primeiro trimestre de 2026, foram registrados 9.125 pedidos de residência de brasileiros no país vizinho. De acordo com a Direção Nacional de Migrações do Paraguai, isso representou 64% de todos os pedidos de estrangeiros — argentinos e alemães aparecem na sequência.

Esse movimento não é necessariamente novo, mas se intensificou nos últimos anos, o que gerou uma busca sem precedentes de imóveis residenciais. Não à toa, incorporadoras e imobiliárias paraguaias passaram a investir em comunicação específica para os compradores brasileiros.

Aliás, não só em comunicação, mas em produtos com características específicas para atender esse público.

De acordo com o presidente da empresa Raíces Real Estate, Ernesto Figueredo, brasileiros que buscam imóveis no Paraguai preferem condomínios fechados e bairros planejados, como os Alphavilles, ou apartamentos de alto padrão na região da capital Assunção.

Em 2023, a Raíces lançou o Aquaterra, um empreendimento imobiliário na cidade de Luque, próximo ao aeroporto de Assunção. São 437 lotes espalhados por 47 hectares, além de estrutura de esportes, entretenimento, comércio e escritórios. Quase que feito sob medida para o público brasileiro.

“Nas vendas dos anos anteriores, 90% era de paraguaios. E no ano passado, 50% das vendas foram para os brasileiros. A participação dos brasileiros está cada vez maior. Hoje, dos estrangeiros, 70% são do Brasil”, revela Figueredo.

Brasileiros também buscam imóveis no Paraguai como forma de investimento

Dados da Câmara Paraguaia de Desenvolvedores Imobiliários (Capadei) mostram que o setor cresce a uma média de 8% ao ano desde 2015, com investimentos privados que passam de US$ 2 bilhões no período. Em 2024, o crescimento foi mais expressivo e chegou a 15%. Os números do ano passado não foram fechados, mas a estimativa é de um avanço de 30%.

Esse crescimento tem um impacto relevante na economia local. Segundo o governo paraguaio, o setor da construção civil responde por cerca de 12% do PIB. E pode crescer com a quantidade de pedidos de residência no país. A estimativa é que sejam concedidos até 80 mil neste ano, com os brasileiros liderando a conta.

“Preços de entrada do metro quadrado no Paraguai são atrativos, principalmente quando comparados com regiões nobres de capitais brasileiras”

Além de imóveis para morar de fato, há um interesse crescente em comprar como forma de investimento, o que ajuda a aquecer o mercado imobiliário. Segundo Figueredo, os preços de entrada do metro quadrado são atrativos, principalmente quando comparados com regiões nobres de capitais brasileiras.

Em bairros de alto padrão de Assunção, como Villa Morra, Recoleta e Carmelitas, o metro quadrado fica entre US$ 1,5 mil e US$ 2,5 mil. Em Encarnación, região turística banhada pelo rio Paraná, o valor cai para US$ 800. E mesmo em Ciudad del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná, o metro quadrado fica entre US$ 900 e US$ 1,4 mil.

Um diferencial no setor imobiliário no Paraguai é que, geralmente, o financiamento é feito diretamente com as incorporadoras, não passando por bancos. “Podemos financiar diretamente com o investidor brasileiro. É uma estratégia para ser mais competitivo. Eu, como empresário, preciso buscar alternativas para ser mais competitivo”, acrescenta o presidente da Raíces.

Imobiliárias brasileiras estão expandindo para o Paraguai

O mercado imobiliário no Paraguai não se resume a atores locais. Os empresários brasileiros também perceberam uma janela de oportunidade e estão expandindo seus negócios para o país vizinho. Uma estratégia que tende a facilitar a entrada do público brasileiro no setor imobiliário.

Em 2024, a Apolar Franquias, com sede no Paraná, investiu mais de R$ 1,5 milhão para internacionalizar a marca. E começou pelo Paraguai, com a abertura de quatro unidades e operações nas principais cidades do país, como Assunção, Ciudad del Este, San Lorenzo, Luque e Encarnación — hoje a empresa tem cinco lojas no país.

Segundo o diretor da Apolar Paraguai, João Ricardo Geron, o crescimento urbano e a estabilidade econômica são fatores que vêm pesando na escolha dos investidores pelo Paraguai. Sem contar o próprio retorno financeiro para quem pretende investir.

“Nos últimos cinco anos, acompanhamos uma valorização contínua em diversas regiões de Assunção. Em projetos lançados na planta, por exemplo, é comum observar um potencial de valorização superior a 20% até a entrega das obras, dependendo da localização e das características do empreendimento”, observa.