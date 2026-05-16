BR-277 tem bloqueio para retirada de caminhão Viaduto dos Padres

A EPR Litoral Pioneiro e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam neste sábado (16/05) uma operação complicada para remoção do caminhão que se acidentou no Viaduto dos Padres, no sábado passado. Durante os trabalhos, o fluxo no km 42 da BR-277, em Morretes, será bloqueado totalmente na pista de descida. A pista sentido Curitiba terá mão dupla para não parar totalmente o tráfego.

A operação começou por volta das 10h. A fila tem cerca de 1km no sentido praias.

Equipes da EPR Litoral Pioneiro estão no local para realizar a sinalização e orientar os motoristas, que devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização especial implantada no trecho. Em caso de emergência, ligue 0800 277 0153.