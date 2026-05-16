Estradas

BR-277 tem bloqueio para retirada de caminhão Viaduto dos Padres

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 16/05/26 10h41
Br-277 tem bloqueio no Viaduto dos Padres para retirada de caminhão do precipício. Foto: Google Maps

A EPR Litoral Pioneiro e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam neste sábado (16/05) uma operação complicada para remoção do caminhão que se acidentou no Viaduto dos Padres, no sábado passado. Durante os trabalhos, o fluxo no km 42 da BR-277, em Morretes, será bloqueado totalmente na pista de descida. A pista sentido Curitiba terá mão dupla para não parar totalmente o tráfego.

A operação começou por volta das 10h. A fila tem cerca de 1km no sentido praias.

Equipes da EPR Litoral Pioneiro estão no local para realizar a sinalização e orientar os motoristas, que devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização especial implantada no trecho. Em caso de emergência, ligue 0800 277 0153.

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