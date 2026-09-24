BR-277 tem 77 km de obras e bloqueios nesta quinta (24) no Paraná

Os motoristas que trafegam pelas rodovias federais e estaduais do Paraná encontram uma quinta-feira (24) de pontos de atenção. A combinação de bloqueios totais sem previsão de liberação na Estrada da Ribeira, obras de ampliação no Anel de Integração, operações em sistema “Pare e Siga” no interior e trabalhos noturnos na Região Metropolitana de Curitiba exige planejamento e atenção redobrada dos condutores ao longo de todo o dia.

As intervenções abrangem desde frentes de fresagem e recomposição asfáltica em grandes corredores rodoviários até restrições severas causadas por desmoronamentos e erosões do pavimento. A orientação das autoridades de trânsito e concessionárias é para que os motoristas reduzam a velocidade nas aproximações dos trechos em obras, respeitem rigorosamente a sinalização provisória e busquem horários alternativos de viagem para evitar retenções severas.

Interdições Totais e Bloqueios Críticos

BR-476 / Estrada da Ribeira (Adrianópolis / Tunas do Paraná)

A situação permanece gravíssima e sem previsão de liberação. A rodovia registra interdição total no km 6 (Adrianópolis), devido à erosão severa do pavimento, e nos quilômetros 14,5 (Adrianópolis), 46 e 55,1 (Tunas do Paraná), em razão de quedas de barreira sobre a pista. O trecho contabiliza mais de 50 pontos de atenção acompanhados pelo BPRv, com fluxo em meia pista e bloqueios parciais críticos entre os kms 70 e 74.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Litoral / Campo Largo / Palmeira / Teixeira Soares / Irati)

Litoral / São José dos Pinhais: Obras de ampliação ocupam ambos os sentidos do km 68 ao km 83.

Obras de ampliação ocupam ambos os sentidos do km 68 ao km 83. Campo Largo: Serviços de dreno de pavimento provocam bloqueio de faixa em ambos os sentidos entre o km 130 e o km 142, no período noturno (19h às 05h).

Serviços de dreno de pavimento provocam bloqueio de faixa em ambos os sentidos entre o km 130 e o km 142, no período noturno (19h às 05h). Palmeira: Trabalhos de fresagem e recomposição exigem bloqueio de faixa entre o km 175 e o km 203 (ambos os sentidos), das 07h às 17h.

Trabalhos de fresagem e recomposição exigem bloqueio de faixa entre o km 175 e o km 203 (ambos os sentidos), das 07h às 17h. Teixeira Soares: Bloqueio de faixa para fresagem e recomposição do km 230 ao km 235 (ambos os sentidos), das 07h às 17h.

Bloqueio de faixa para fresagem e recomposição do km 230 ao km 235 (ambos os sentidos), das 07h às 17h. Irati: Tráfego operando em sistema Pare e Siga com bloqueio de faixa entre o km 249 e o km 266, das 07h às 17h.

BR-376 (Curitiba)

Serviços de fresagem e recomposição do pavimento causam bloqueio de faixa em ambos os sentidos do km 591 ao km 596, em Curitiba, durante o período noturno (das 19h às 05h).

BR-476 (Lapa)

Trabalhos de implantação de pavimento rígido causam bloqueio de faixa em ambos os sentidos entre o km 190 e o km 192, das 07h às 17h.

BR-153 (Jacarezinho/Tibagi)

Frentes de ampliação da rodovia seguem ativas em ambos os sentidos do km 01 ao km 52.

BR-369 (Cornélio Procópio/Cambará)

Obras de ampliação de capacidade ocupam a pista em ambos os sentidos entre o km 04 e o km 22.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-427 (Lapa)

Serviços de fresagem e recomposição do asfalto provocam bloqueio de faixa em ambos os sentidos do km 36 ao km 40, das 07h às 17h.

PR-418/Contorno Norte (Almirante Tamandaré)

Obras de reciclagem de pavimento causam bloqueio de faixa em ambos os sentidos entre o km 14 e o km 20, no período noturno (das 19h às 05h).

PR-508/Rodovia das Praias (Matinhos)

Trabalhos de microfresagem exigem retenção parcial de faixas em ambos os sentidos do km 00 ao km 03.

PR-092 (Jaguariaíva)

Pista com bloqueio parcial para serviços de manutenção no km 228, no sentido Jaguariaíva.