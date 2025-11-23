BR-277 em Foz do Iguaçu terá meia pista interditada a partir de segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A BR-277 em Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná, terá meia pista interditada a partir desta segunda-feira (24), no km 721, sentido Foz do Iguaçu – Cascavel. A medida é necessária para a continuação dos serviços no novo viaduto em construção, parte da obra da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu.

Os trabalhos incluem acabamentos e retirada de estruturas de apoio. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) alerta que, caso as condições climáticas não sejam favoráveis, a interdição pode ser adiada.

A recomendação aos motoristas é que trafeguem pelo trecho em obras com atenção e cautela redobrada, obedecendo à sinalização provisória para garantir a segurança de todos.

A Perimetral Leste de Foz do Iguaçu é um projeto que inclui a pavimentação de 14,7 quilômetros de rodovia nova, conectando a BR-277 à nova Ponte da Integração Brasil–Paraguai. O contrato também prevê a construção de duas aduanas e seis viadutos.