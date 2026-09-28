Estradas

BR-101 tem incêndio e lentidão na ligação entre Paraná e Santa Catarina nesta segunda (28)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 28/09/26 09h17
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Fotografia em enquadramento amplo com plano geral do tráfego congestionado em um longo aclive de uma rodovia cercada por mata verde densa. Em primeiro plano, no canto esquerdo, observa-se em ângulo próximo e levemente desfocado a traseira de um SUV escuro com a lanterna vermelha ligada. Ao centro e à direita, alinham-se diversos carros de passeio em fila lenta, incluindo um sedan verde-escuro e um veículo vermelho. No plano intermediário, a rodovia de múltiplas faixas estende-se em uma longa subida recheada de veículos emparelhados. Um ônibus rodoviário branco e verde e um motociclista trafegam entre os carros ao longo do fluxo. À esquerda da pista, vê-se uma placa triangular vermelha de sinalização "Dê a Preferência". Ao fundo, o aclive da estrada perde-se no horizonte sob iluminação diurna e céu claro encoberto, margeado por encostas e floresta de vegetação nativa.
Incêndio na BR-101 afeta tráfego na BR-376. Foto: Arquivo/Henry Milleo/Gazeta do Povo.

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) têm pontos de atenção nesta segunda-feira (28), com destaque para a lentidão na ligação entre o Paraná e Santa Catarina e para obras de manutenção no Norte e Noroeste do estado.

BR-101 tem lentidão e reflexos na BR-376

Na BR-101, em Garuva (SC), um incêndio em um caminhão no km 3, logo após a praça de pedágio, provoca lentidão no tráfego para quem segue de Curitiba em direção ao litoral catarinense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há interdição total da pista, mas o fluxo permanece lento e passa por processo de normalização. A retenção também provoca reflexos no final da BR-376, próximo à divisa entre Paraná e Santa Catarina.

Obras de ampliação e pavimentação

A concessionária EPR Litoral Pioneiro realiza obras de ampliação e melhorias no pavimento, além de serviços contínuos de conservação (como roçada, limpeza de drenagem e manutenção de barreiras de segurança), que podem ocasionar bloqueios pontuais de faixas ao longo do dia:

  • BR-277:
    • km 00 ao km 03 (Litoral): Aplicação de microrrevestimento no sentido Curitiba.
    • km 68 ao km 83 (São José dos Pinhais / Serra do Mar): Obras de ampliação em ambos os sentidos.
  • BR-153:
    • km 01 ao km 52 (Jacarezinho / Santo Antônio da Platina): Obras de ampliação em ambos os sentidos.
  • BR-369:
    • km 04 ao km 22 (Cornélio Procópio / Cambará): Obras de ampliação em ambos os sentidos.

BR-376 tem obras em Mandaguaçu e Mandaguari

Na BR-376, a EPR Paraná realiza intervenções em diferentes pontos. Em Mandaguaçu, no km 156, a Faixa 2 está interditada para reparos no pavimento. Já em Mandaguari, no km 200, o bloqueio ocorre na Faixa 1, também para serviços de manutenção da rodovia.

Contorno Norte de Maringá tem faixa interditada

No Contorno Norte de Maringá, na BR-376, a Faixa 2 está interditada entre os km 4,22 e 4,77 para a realização de serviços de fresagem. Os motoristas devem reduzir a velocidade e seguir a sinalização no trecho.

PR-184 opera no sistema Pare e Siga

Na PR-184, em Terra Boa, o tráfego funciona no sistema Pare e Siga entre os km 184,54 e 185,81 devido às obras de manutenção.

PR-323 tem Pare e Siga em Diamante do Norte

Na PR-323, em Diamante do Norte, há operação Pare e Siga entre os km 4 e 5 para serviços de manutenção do pavimento. Motoristas devem ficar atentos às equipes e à sinalização durante a passagem pelo trecho.

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