Bonde Urbano Digital inicia operação entre Piraquara e Pinhais no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Bonde Urbano Digital (BUD), novo sistema de transporte público do Paraná, realizou sua viagem inaugural nesta terça-feira (9) entre o Terminal São Roque, em Piraquara, e o Parque das Águas, em Pinhais. O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou do trajeto junto a um grupo de convidados. A circulação para o público em geral começa nesta quarta-feira (10).

O BUD, fabricado pela empresa chinesa CRRC, combina características do VLT com o BRT, mas sem trilhos. É guiado no asfalto por indução magnética, alcança até 70 km/h, tem 30 metros de comprimento, ar-condicionado e capacidade para 280 passageiros. A tarifa será a mesma do transporte metropolitano: R$ 5,50.

Entre os primeiros passageiros estavam estudantes, aposentados e motoristas treinados para operar o novo sistema. Todos destacaram o conforto, silêncio e estabilidade do veículo. Emílio dos Santos Vargas, motorista há 12 anos, conduziu a primeira viagem e expressou orgulho em participar desse momento histórico.

Nesta primeira semana, o BUD fará o trajeto entre o Terminal São Roque e o Parque das Águas. Na próxima semana, a operação passará a conectar o Terminal São Roque ao Terminal de Pinhais. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) coordena a operação, enquanto os ônibus convencionais continuam circulando normalmente durante o período de testes.