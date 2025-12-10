Bonde Urbano Digital inicia operação com testes em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Bonde Urbano Digital (BUD) iniciou sua fase de testes com passageiros nesta quarta-feira (10) na Região Metropolitana de Curitiba. O veículo, que tem capacidade para 280 pessoas, está operando com fluxo controlado entre o Terminal São Roque, em Piraquara, e o Parque das Águas, em Pinhais, em dois horários: 10h15 e 14h15.

Nas primeiras viagens, 40 passageiros utilizaram o BUD. O sistema chamou atenção pela estabilidade, conforto, tecnologia embarcada e acessibilidade. Passageiros elogiaram a modernidade do veículo, seu baixo ruído e a suavidade do deslocamento.

A expectativa é que, a partir do dia 20, o BUD passe a operar seu itinerário completo, conectando o Terminal São Roque ao Terminal Central de Pinhais. Equipes trabalham na finalização das obras de adequação da via no trecho final da rota.

O BUD é um veículo 100% elétrico, com 30 metros de comprimento, ar-condicionado e operação bidirecional. Atinge velocidade de até 70 km/h e possui vida útil estimada em 30 anos. Equipado com sensores, radares, câmeras e sistemas de orientação autônoma, o bonde conta com proteção eletrônica ativa e monitoramento constante.