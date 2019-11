Uma adolescente de 15 anos, que aparentemente teve uma fratura na perna ao cair em uma trilha no Pico Marumbi, nesse sábado (16), passou a noite no local, acompanhada por voluntários e bombeiros. O resgate da menina, na Serra do Mar, mobilizou equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), do Corpo de Bombeiros, e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) na manhã deste domingo (17).

Segundo informações da PM, a adolescente estava com um grupo neste sábado (16), perdeu o equilíbrio, caiu e ficou ferida. O helicóptero Falcão 04 foi acionado ao local e o operador aerotático acessou a região via rapel, fazendo a imobilização na vítima.

No entanto, com o tempo fechado, com muitas nuvens, o deslocamento pelo ar não seria completamente seguro, conforme a PM. A vítima passou a noite no local enquanto o grupo que fazia a trilha foi conduzido até a base da montanha. A adolescente ficou consciente e estável e foi removida por volta das 12h do domingo. Ela foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.