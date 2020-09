Trinta e um bombeiros do Paraná foram selecionados para embarcar nesta terça-feira (15) em uma missão no Mato Grosso do Sul (MS), estado vizinho que sofre com as queimadas no Pantanal. Os bombeiros são de todas as regiões do Paraná e estão se encaminhando para Londrina, no norte, para então embarcar rumo aos focos de incêndio. As queimadas no MS estão tão intensas que a fumaça chegou a ser sentida nesta segunda-feira (14) em Curitiba e diversas outras regiões do estado.

Segundo a Defesa Civil do MS, os incêndios no estado vizinho ocorrem de forma generalizada e a consequência disso é a baixa qualidade do ar. acontecem como consequência da baixa umidade do ar

Fumaça em Curitiba

A chegada da fumaça das queimadas do Pantanal a Curitiba prejudica a qualidade do ar, que já está seco há algumas semanas. Nesta segunda-feira, a umidade relativa do ar girava em torno de 24%. Abaixo de 20% o estado já é considerado emergencial. Em Curitiba também não chove há mais de 20 dias, por isso, a condição meteorológica é preocupante, pois agrava a forte estiagem que vive a capital e não cria condições para barrar a chegada de mais fumaça vinda do norte.

Foto: Divulgação/Governo do MS.

