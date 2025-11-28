Bombeiros do Paraná avaliam melhores equipamentos para resgate em altura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) iniciou uma nova etapa no processo de modernização da corporação. Um grupo de trabalho foi formado para estudar e avaliar quais equipamentos oferecem a melhor solução operacional para o resgate em altura e o combate a incêndios em edifícios elevados: as Autoescadas Mecânicas (AEM) ou as Autoplataformas Mecânicas (APM).

As AEM, conhecidas pela marca Magirus, oferecem acesso rápido por meio de uma escada automatizada, sendo usadas em resgates e combate ao fogo em andares altos. Já as APM possuem braços articulados ou telescópicos com cesto, permitindo operações mais longas e seguras em alturas, além de maior alcance lateral.

A criação do grupo ocorre após uma visita técnica internacional e o compartilhamento de estudos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Uma comitiva do CBMPR visitou fábricas na Europa, incluindo a Magirus e a Bauer Kompressoren na Alemanha, e a Weber Hydraulik na Áustria, além do Corpo de Bombeiros de Ulm.

O grupo de trabalho analisará a realidade paranaense, considerando fatores como perfil das edificações, tipos de ocorrência mais frequentes, alcance necessário para operações de resgate, características geográficas e logísticas, além de critérios de durabilidade, manutenção e custo-benefício.

A escolha entre AEM ou APM será um passo importante para garantir operações mais seguras e eficientes, especialmente em áreas urbanas verticalizadas e situações críticas de resgate. O objetivo é reforçar a capacidade de resposta do CBMPR, alinhando o atendimento às melhores práticas internacionais.