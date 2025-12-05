Segurança Pública

Bombeiros de Curitiba implementam novo sistema de atendimento no 193

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 05/12/25 11h07
A partir desta sexta-feira (05), o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) implementa uma Unidade de Resposta Audível (URA) para atendimentos via 193 em Curitiba e Região Metropolitana. O novo sistema visa agilizar a triagem e reduzir o tempo entre a ligação e o envio das equipes de socorro, direcionando imediatamente cada chamada para a área especializada.

Ao ligar para o 193, o usuário ouvirá quatro opções: 1 para ambulância (Siate), 2 para incêndios, 3 para outras emergências e 4 para informações. As três primeiras opções encaminham diretamente ao atendente especializado, enquanto a quarta fornece orientações sobre serviços não emergenciais.

Segundo o major Alexandre Cavalca, comandante da Central de Operações dos Bombeiros (Cobom), a mudança deve reduzir entre 20% e 30% o tempo total de triagem. “Esse ganho representa segundos decisivos em chamadas críticas, como paradas cardiorrespiratórias, incêndios ou acidentes graves”, ressalta.

O sistema será implantado inicialmente em Curitiba e na Região Metropolitana como projeto-piloto, com planos de expansão gradual para outras regiões do Paraná. O CBMPR reforça a importância do uso responsável do 193, orientando a população a utilizá-lo apenas em emergências, escolher a opção adequada do menu e ter informações como endereço e referências em mãos ao ligar.

