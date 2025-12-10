Segurança Pública

Bombeiros alertam sobre uso correto de airbags nas férias de verão

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 10/12/25 15h07
Roberto Dziura Jr/AEN

Com a chegada das férias de verão e o aumento do fluxo de veículos nas estradas, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) emite alerta sobre o uso correto dos airbags em automóveis. O dispositivo é crucial para reduzir lesões graves em colisões, mas sua eficácia depende de cuidados simples por parte dos ocupantes.

A capitã Luisiana Guimarães Cavalca, porta-voz do CBMPR, enfatiza que o airbag funciona em conjunto com o cinto de segurança. Ela recomenda manter uma distância mínima de 25 centímetros do volante para evitar que o acionamento da bolsa de ar cause lesões faciais.

O airbag é um sistema de segurança passiva que infla rapidamente durante uma colisão, criando uma barreira protetora. Sensores detectam desacelerações bruscas, acionando o mecanismo em milissegundos. No Brasil, airbags frontais são obrigatórios em veículos novos desde 2014.

Práticas perigosas a serem evitadas

A oficial alerta sobre hábitos que aumentam o risco de ferimentos graves. Apoiar os pés no painel do carro é extremamente perigoso, podendo causar fraturas graves e até lesões fatais em caso de acionamento do airbag. Transportar pessoas no porta-malas, prática comum no passado, é proibida e coloca vidas em risco.

Outros cuidados incluem evitar objetos soltos no painel e volante, que podem se tornar projéteis, e não usar prendedores de cabelo rígidos, que podem causar ferimentos em impactos. A manutenção preventiva do veículo também é essencial para a segurança na estrada.

O CBMPR reforça que atitudes simples, como respeitar limites de velocidade, manter distância segura e fazer paradas regulares em viagens longas, são fundamentais para proteger todos os ocupantes do veículo durante as férias de verão.

