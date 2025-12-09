Bombeiros alertam sobre riscos de afogamento no verão paranaense

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) emite alerta sobre os perigos de afogamentos em praias, rios, represas e piscinas do estado com a chegada das férias escolares e o início da temporada de verão. Neste final de semana, sete pessoas perderam a vida em incidentes relacionados a afogamentos no Paraná.

A capitã Luisiana Cavalca, porta-voz do CBMPR, enfatiza a importância de procurar postos de guarda-vidas ao entrar na água. “Caso não haja postos, como nos rios, nunca deixe a água passar do umbigo. Acima desta altura, a pessoa pode perder a estabilidade e ser levada por uma correnteza ou cair em um buraco”, explica.

Outras recomendações incluem não entrar na água para ajudar alguém se afogando, evitar o consumo de álcool antes do banho, e manter supervisão constante de crianças. Durante o Verão Maior Paraná, serão distribuídas pulseiras de identificação para crianças na praia.

Para a temporada 2025/2026, o CBMPR realizou treinamentos e ampliou sua estrutura operacional. Aproximadamente 630 militares e 270 guarda-vidas civis atuarão nas praias e balneários. Novos equipamentos foram adquiridos, incluindo bicicletas elétricas, lanchas, motos aquáticas e barcos infláveis.

O helicóptero Arcanjo 01 do CBMPR está de prontidão nos fins de semana no Litoral para auxiliar em resgates. A partir de 17 de dezembro, a aeronave ficará no Litoral em tempo integral, podendo ser deslocada para emergências em outros pontos do estado.

O CBMPR reforça que a prevenção é a melhor forma de evitar ocorrências na água. Recomenda-se nadar em locais supervisionados, respeitar as sinalizações, não superestimar a capacidade de nado e acionar imediatamente o 193 em caso de emergência.