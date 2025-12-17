Bombeira do Paraná se destaca em curso internacional sobre incêndios florestais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A capitã Luisiana Guimarães Cavalca, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), conquistou o primeiro lugar geral no Curso Internacional de Protección Contra Incendios Forestales, promovido pelo Governo do Chile. O curso, referência nas Américas para prevenção e combate a incêndios florestais, contou com 19 participantes de 11 países que concluíram a capacitação.

A formação incluiu uma etapa online e dez dias de imersão presencial no Chile, com visitas técnicas e atividades práticas junto à Corporación Nacional Forestal (Conaf). Os participantes conheceram estruturas de gerenciamento de ocorrências, modelos de coordenação de recursos, emprego de aeronaves e estratégias preventivas adotadas pelo país sul-americano.

Um dos destaques observados foi o uso sistemático da perícia de incêndios florestais como ferramenta estratégica de prevenção. A partir da identificação das causas mais recorrentes, o Chile direciona campanhas educativas, ações comunitárias e políticas públicas específicas.

Como resultado da participação no curso, a capitã Cavalca elaborou um plano de ação a ser implementado no Paraná a partir de 2026. O projeto tem como foco campanhas e ações para coibir queimadas em terrenos baldios, identificados como principal origem de incêndios florestais no estado.

Outro projeto prioritário é a ampliação do uso da cartilha infantil “Turma dos Guardiões da Floresta” nas escolas, fortalecendo a educação ambiental desde a infância. A iniciativa busca sensibilizar crianças e suas famílias, criando uma cadeia de conscientização sobre a prevenção de incêndios florestais.

Em 2025, o Paraná registrou uma redução de 41,65% nos incêndios florestais em relação a 2024, passando de 8.246 ocorrências para 4.811, segundo dados da Operação de Combate a Incêndios Florestais (OPCIF). O resultado é associado a condições climáticas favoráveis e às ações preventivas desenvolvidas pelo CBMPR.