Mais 1.815 casos de covid-19 e 52 óbitos decorrentes da doença foram contabilizados pelo Paraná nesta quinta-feira (27), segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Com isso, o estado já soma 122.735 casos do novo coronavírus – dos quais 82.154 pacientes estão recuperados – e 3.114 mortes.

Das mortes confirmadas nesta quinta, 22 são de mulheres e 30 de homens, com idades que variam entre 40 e 92 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 2 de abril e 27 de agosto.

A média móvel de casos se mantém estável, com redução de 3,6% em relação a 14 dias atrás. Já no que se refere aos óbitos, a média segue em queda, agora de 37,7%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para covid-19 se mantém no mesmo patamar dos últimos dias, em 71% – incluindo casos suspeitos e confirmados da doença.

