Boletim da situação do coronavírus no Paraná apontou que o estado tem agora 21 novos casos confirmados da doença. Além disso, são mais quatro vítimas fatais em decorrência da covid-19, todos homens, residentes de Cascavel (70 anos de idade), Guairacá (52 anos), e Londrina (dois óbitos de 59 e 70 anos). São 661 pacientes recuperados em todo o Paraná.

Segundo o boletim estadual, são 21 novos casos, nas cidades de Curitiba (7), Fazendo Rio Grande (2), Pinhais (1), Foz do Iguaçu (2), Cascavel (1), Santo Antônio do Caiuá (1), Paranavaí (1), Querência do Norte (1), Arapongas (1), Cambé (1), Siqueira Campos (1) e Guaíra (2). O boletim de Curitiba deste sábado tem uma nova morte e 352 recuperados.