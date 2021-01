A Secretaria de Estado da Saúde divulgou, nesta sexta-feira, os dados epidemiológicos referentes ao dia anterior e mostram 3.045 novos casos confirmados e 27 mortes em decorrência da covid-19. Além destes números, a Sesa divulgou também os dados retroativos desde março, que mostram mais 31.425 casos e 377 óbitos.

Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 459.658 casos confirmados e 8.556 mortos em decorrência da doença. Os casos relatados no informe de quinta-feira são de pacientes que tiveram a confirmação da doença entre os dias 6 e 7 de janeiro de 2021.

Ao todo, 1.365 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 1.090 pacientes em leitos SUS (576 em UTI e 514 em enfermaria) e 275 em leitos da rede particular (140 em UTI e 135 em enfermaria).

Há outros 1.187 pacientes internados, 407 em leitos UTI e 780 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

As mortes

O boletim de quinta-feira (7) relata a morte de mais 27 pacientes. São 13 mulheres e 14 homens, com idades que variam de 49 a 91 anos. Os óbitos ocorreram nos dias 6 e 7 de janeiro. Os pacientes que foram a óbito residiam em Foz do Iguaçu (3), Campo Largo (2), Pato Branco (2), São Jorge D’Oeste (2).

A Saúde registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos municípios de Arapongas, Boa Vista da Aparecida, Campina Grande do Sul, Carambeí, Carlópolis, Contenda, Engenheiro Beltrão, Guarapuava, Icaraíma, Itaperuçu, Maringá, Paranapoema, Piraí do Sul, Pitanga, Quedas do Iguaçu, Santa Helena, Toledo e Ventania.