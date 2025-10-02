Bolão do interior do Paraná fatura R$ 1,1 milhão na Lotofácil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta registrada em Toledo, no interior do Paraná, faturou R$ 1.144.466,61 no concurso 3500 da Lotofácil, sorteado na noite de terça-feira (30). O bilhete premiado foi feito na modalidade bolão, com 7 cotas, garantindo aproximadamente R$ 163.495,23 para cada participante.

O grupo vencedor registrou uma aposta com 17 números, modalidade que custa R$ 476,00 no total, o que corresponde a aproximadamente R$ 68,00 por participante do bolão. Com o prêmio dividido, cada cotista recebeu um lucro de R$ 163.427,23.

Confira os números sorteados: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21.

Ao todo, seis apostas acertaram as 15 dezenas e garantiram mais de R$ 1 milhão para cada ganhador, enquanto os outros vencedores estão localizados em Macapá, no Amapá, Caçador, em Santa Catarina, e São José dos Campos, em São Paulo.

Como jogar?

A Lotofácil, uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa, permite que o jogador marque entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São sorteadas 15 dezenas, e vencem aqueles que acertarem de 11 a 15 números.

O valor mínimo de aposta, com 15 números, é de R$ 3,00, com uma probabilidade de 1 em 3.268.760 de acertar todas as dezenas. À medida que mais números são marcados, aumenta a chance de ganhar, mas o custo também cresce. Uma aposta com 20 números, por exemplo, chega a R$ 38.760,00, elevando a probabilidade de acerto para 1 em 211.

As apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, do dia do sorteio, tanto em qualquer casa lotérica do país quanto pelo site oficial das Loterias Caixa.