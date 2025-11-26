Biblioteca Pública do Paraná promove 8ª Festa Literária com foco em autores locais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) realiza de 1º a 6 de dezembro a 8ª edição da Festa Literária da Biblioteca (Flibi), com o tema “Escritas daqui”. O evento gratuito destaca autores de todas as regiões do Paraná, oferecendo diversas atividades como saraus, mesas redondas, oficinas e shows.

A programação homenageia o escritor e professor Paulo Venturelli, membro da Academia Paranaense de Letras e autor premiado de obras infantojuvenis. No dia 1º, Venturelli fará a palestra de abertura “A vida na literatura e a vida da literatura”.

Entre os destaques estão mesas de debate sobre crítica literária, o papel social da literatura e novos rumos da escrita. O evento também conta com uma programação infantil, a “Flibinha”, com contação de histórias e oficinas para crianças.

As atividades acontecem em diversos espaços da biblioteca, como o Hall Térreo, Auditório e Sala de Reuniões. Algumas oficinas exigem inscrição prévia e têm vagas limitadas. A BPP funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h.

Programação diversificada

A Flibi oferece uma programação variada ao longo dos seis dias. Haverá saraus diários com artistas locais, oficinas sobre temas como preservação de livros e revistas literárias, além de mesas de debate abordando questões como identidades narrativas e expansão da linguagem literária.

O evento também marca o lançamento dos livros do edital Outras Palavras, que apoia editoras independentes do Paraná. No encerramento, no sábado, acontece um Simpósio de Cultura Paranaense e apresentações musicais na rampa externa da biblioteca.

Com entrada franca em todas as atividades, a Flibi busca fortalecer a cadeia literária local e estimular o hábito da leitura, consolidando-se como um importante evento cultural de Curitiba e do Paraná.