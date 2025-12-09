Biblioteca Pública do Paraná oferece programação cultural diversificada em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Biblioteca Pública do Paraná apresenta uma agenda cultural repleta de atrações gratuitas nas últimas semanas de dezembro. A programação inclui lançamentos de livros, apresentações musicais, atividades infantis e sessões de cinema inclusivo.

Nesta terça-feira (9), às 17h, o barítono Roberto Guimarães e o pianista Diego Willian realizam uma apresentação musical no auditório da biblioteca. O repertório inclui obras do compositor inglês Ralph Vaughan Williams e do paranaense Carlos Alberto Assis.

Três lançamentos de livros acontecem esta semana: “Biscuí e as músicas de capoeira” na quarta-feira (10), “Os óculos e outras réplicas” na quinta-feira (11) e “Tudo o que eu não sei sobre o voo dos pássaros” na sexta-feira (12). Os eventos contam com bate-papos e atividades especiais com os autores.

Para o público infantil, estão programadas oficinas de origami, contações de histórias e apresentações do coral Cantateca com músicas natalinas. A Seção Braille oferece sessões de cinema com audiodescrição e janela de Libras para pessoas com deficiência visual e auditiva.

Outras atrações incluem um sarau literário com diversos coletivos no sábado (13) e uma roda de leitura sobre o livro “Quarta-feira de cinzas na loja de fantasia”. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

A Biblioteca Pública do Paraná fica na Rua Cândido Lopes, 133, no Centro de Curitiba. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3221-4900 ou no site bpp.pr.gov.br.