O secretário da saúde Beto Preto está em um leito de enfermaria do Hospital de Reabilitação de Curitiba, vinculado ao Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), que pertence ao governo do Estado. Beto Preto foi diagnosticado com coronavírus nesta quinta-feira (5), após apresentar sintomas leves como tosse e dor de garganta.

Segundo a assessoria da Secretaria Estadual da Saúde, Beto Preto segue com bom estado geral, sem falta de ar ou outras queixas. Ele apresentou apenas um quadro de febre até o momento. Não houve a necessidade do uso de oxigênio.

O secretário foi submetido a vários exames laboratoriais, como tomografia de tórax. Até o momento, Beto Preto segue sem acometimento pulmonar. O secretário foi internado na noite de quinta-feira para acompanhamento de exames preliminares e segue em observação.

