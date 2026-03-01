Berço da mineração de pedras preciosas no Paraná fica a 6h de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cerca de 400 quilômetros de Curitiba, Chopinzinho, no Sudoeste do Estado, consolidou-se como um dos principais polos de mineração do Paraná. Em 2017, o município recebeu a permissão para sediar a primeira lavra garimpeira do estado. Na época, apenas duas cidades do Sul do Brasil possuíam a autorização.

A conquista veio após uma década de tramitação. A primeira solicitação foi protocolada em 2006, quando a Prefeitura buscou regularizar a atividade. Depois de relatórios técnicos e adequações, a Cooperativa de Pedras Ametistas do Sudoeste do Paraná (COPASP) retomou oficialmente os trabalhos, que estavam paralisados por falta de documentação.

Pedra ametista. Foto: Anderson Theodoro / Prefeitura de Chopinzinho

Desde então, a mineração local mantém trajetória de crescimento. O município produz principalmente ametista, quartzo e calcedônia. A ametista e a calcedônia são amplamente utilizadas na fabricação de joias e ornamentos, enquanto o quartzo tem aplicação industrial, especialmente na produção de revestimentos e na composição do vidro.

Entre os diferenciais que valorizam as pedras extraídas em Chopinzinho estão os geodos, que são formações rochosas ocas, geralmente arredondadas, revestidas internamente por cristais que se formaram ao longo de milhões de anos.

A ocorrência dessas formações está diretamente ligada à geologia regional. O território integra a área da Serra Geral, rica em basaltos originados no fim do período Mesozóico. Essa formação se estende por todo o Sudoeste e alcança o Noroeste paranaense, explicando a presença de rochas vulcânicas propícias à formação de cristais.

A história de Chopinzinho, porém, antecede a mineração. Os Campos de Palmas foi descoberta em 1726. O atual território de Chopinzinho surgiu como Colônia Militar do Chopim, criada por ordem do imperador Dom Pedro II com o objetivo de proteger o Sudoeste paranaense de disputas territoriais com a Argentina.

A emancipação da nova cidade veio com a lei nº 253/52, de 14 de dezembro de 1955, data oficial de fundação de Chopinzinho. O nome deriva do Rio Chopim. A denominação faz referência ao pássaro chopim, também chamado chupim, ave preta e de canto nativa da região.