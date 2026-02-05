Batida entre carretas deixa veículo destruído no sentido interior do Paraná da BR-277

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma colisão traseira entre duas carretas deixou um dos veículos completamente destruídos, na BR-277, em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. A colisão, registrada na manhã desta quinta-feira (5/2), ocorreu nas proximidades do quilômetro 145, no sentido interior do estado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas acabou tombando no acostamento após o impacto. Imagens do local mostram a cabine severamente danificada e praticamente arrancada do chassi.

Apesar da gravidade aparente do acidente, o tráfego no trecho não precisou ser interditado e seguiu fluindo sem grandes interferências ao longo da manhã. Três pessoas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local. Nenhuma delas corre risco de vida.

As causas da colisão ainda serão apuradas pela PRF.

