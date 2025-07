Barro em placa de caminhão vira pista de carga gigante de maconha

Na madrugada desta quarta-feira (02), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma apreensão significativa de drogas na região Norte do estado. Um caminhão carregado com 3,36 toneladas de maconha foi interceptado próximo ao município de Rondon, na PR-492, por volta das 4h30.

A operação, conduzida pelo Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv), teve início quando os agentes notaram um detalhe suspeito: a placa traseira de um caminhão Ford/F4000 estava completamente coberta de barro, impossibilitando sua identificação.

+ Leia mais Guardas municipais estão adoecendo em Curitiba; 343 foram afastados

Ao receber ordem de parada, o motorista do veículo ignorou o comando e tentou fugir, dando início a uma perseguição. O suspeito acabou entrando em uma estrada de terra sem saída, abandonou o caminhão e tentou escapar a pé, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos policiais.

Durante a vistoria do veículo, os agentes encontraram 140 fardos de maconha, totalizando aproximadamente 3,36 toneladas da droga. Além disso, foram identificados indícios de adulteração nos sinais identificadores do caminhão, sugerindo que o veículo possa ser produto de furto ou roubo.

O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Cianorte para os procedimentos legais cabíveis.

Esta apreensão faz parte de um cenário mais amplo de combate ao tráfico de drogas no Paraná. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, nos primeiros cinco meses de 2025, as forças de segurança já apreenderam cerca de 220 toneladas de maconha.