Banda Geriatricus traz pop rock irreverente ao Teatro Guaíra em Curitiba

A banda Geriatricus, conhecida por interpretar clássicos do pop rock dos anos 80 e 90 caracterizada como idosos, se apresentará no Teatro Guaíra em Curitiba nos dias 6 e 7 de dezembro. As apresentações ocorrerão no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), com ingressos já esgotados para o primeiro dia e vendas abertas para a sessão extra de domingo.

Com mais de 75 mil inscritos no YouTube e 16 milhões de visualizações, a Geriatricus conquistou fãs com sua proposta inusitada. No palco, os músicos não apenas tocam, mas contam histórias, criam cenas e interagem com o público, transformando cada show em uma celebração nostálgica.

A banda, que recentemente retornou de apresentações em Madri e Portugal, conta com personagens como Véia (Dona Celeste), Leandrinho e Gutinho. Seu repertório inclui sucessos de artistas como Legião Urbana, Capital Inicial, Seu Jorge e Pearl Jam.

As apresentações em Curitiba terão duração de 1h40min, com classificação etária de 16 anos. Os ingressos podem ser adquiridos através do DiskIngressos ou na bilheteria do Teatro Guaíra. O espetáculo promete uma experiência única, mesclando música, humor e uma dose de nostalgia para o público paranaense.