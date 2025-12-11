Banco de Alimentos da Ceasa Paraná recebe prêmio nacional de sustentabilidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Banco de Alimentos – Comida Boa, da Ceasa Paraná, foi reconhecido como referência nacional em sustentabilidade, combate ao desperdício e inclusão social. O projeto recebeu o Prêmio ECO 2025 da Câmara Americana de Comércio (AMCHAM Brasil) em São Paulo, na categoria Produtos ou Serviços para Pequenas e Médias Empresas.

O Prêmio ECO, em sua 43ª edição, é considerado um dos mais importantes na agenda de sustentabilidade empresarial do Brasil. A premiação visa reconhecer e fortalecer iniciativas sustentáveis das empresas, contribuindo para torná-las um vetor estratégico de competitividade.

O Banco de Alimentos – Comida Boa atua no combate ao desperdício, transformando excedentes alimentares das Centrais de Abastecimento do Paraná em produtos prontos para consumo. O programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, além de promover a reinserção social de apenados em regime semiaberto, que trabalham na manipulação dos alimentos.

Atualmente, o programa doa mais de 600 toneladas de alimentos por mês, totalizando cerca de 7,5 mil toneladas por ano nas unidades da Ceasa. Essas doações beneficiam aproximadamente 160 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social no estado do Paraná.