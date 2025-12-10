Amep

Audiência Pública final do PDUI-RMC acontece nesta quinta em Curitiba

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) realiza nesta quinta-feira (11) a última Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (PDUI-RMC). O evento acontece das 9h às 12h no Auditório Poty Lazzarotto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, com credenciamento a partir das 8h30. A audiência encerra a fase de elaboração do plano, conforme previsto pelo Estatuto da Metrópole.

Durante o evento, a equipe técnica apresentará o documento final do PDUI-RMC, que reúne todas as etapas de trabalho realizadas. O material inclui um resumo geral do plano, metas e ações para os próximos anos, e um sistema de acompanhamento e monitoramento da execução.

A Audiência Pública Final representa a pactuação final do plano com a sociedade. O PDUI-RMC foi construído ao longo de três anos, com base em estudos sobre o território, cenários metropolitanos e modelos de governança para a região.

A programação inclui abertura institucional, apresentação técnica do documento final, espaço para perguntas do público e considerações finais. O evento será presencial, sem transmissão para outros locais.

O PDUI-RMC é o principal instrumento de planejamento da Região Metropolitana de Curitiba, orientando ações conjuntas entre Estado e municípios em temas como transporte, habitação, meio ambiente e desenvolvimento econômico. O objetivo é garantir o crescimento equilibrado e sustentável da região.

