Audiência pública discutirá contratação de obras do Centre Pompidou Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e a Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) realizarão uma audiência pública no dia 16 de dezembro para discutir o processo de contratação das obras do Centre Pompidou Paraná, em Foz do Iguaçu. O evento será híbrido, com participação presencial e virtual, começando às 13h30 e transmitido ao vivo pelo canal da SEEC no YouTube.

O objetivo é coletar contribuições da sociedade para aperfeiçoar os documentos de planejamento e licitação da futura contratação, que envolve a elaboração de projetos e execução da obra do museu. A audiência é baseada na Nova Lei de Licitações e Contratos e no decreto estadual nº 10.086/2022.

Cidadãos, prestadores de serviço, entidades de classe, órgãos de controle e demais interessados podem participar como expositores (com manifestação oral), ouvintes com manifestação escrita ou apenas como ouvintes. Todas as formas de participação requerem inscrição prévia no site oficial da SEEC.

O Centre Pompidou Paraná será construído em um terreno ao lado do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, com investimento previsto de R$ 250 milhões do Governo do Estado. As obras devem começar em 2026.

Para participar da audiência, os interessados devem se inscrever através do link disponibilizado pela SEEC. Mais informações sobre o evento e o projeto podem ser encontradas no site oficial da Secretaria de Cultura do Paraná.