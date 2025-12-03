Cultura

Audiência pública discutirá contratação de obras do Centre Pompidou Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 03/12/25 16h07
Centre Pompidou Paraná

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e a Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) realizarão uma audiência pública no dia 16 de dezembro para discutir o processo de contratação das obras do Centre Pompidou Paraná, em Foz do Iguaçu. O evento será híbrido, com participação presencial e virtual, começando às 13h30 e transmitido ao vivo pelo canal da SEEC no YouTube.

O objetivo é coletar contribuições da sociedade para aperfeiçoar os documentos de planejamento e licitação da futura contratação, que envolve a elaboração de projetos e execução da obra do museu. A audiência é baseada na Nova Lei de Licitações e Contratos e no decreto estadual nº 10.086/2022.

Cidadãos, prestadores de serviço, entidades de classe, órgãos de controle e demais interessados podem participar como expositores (com manifestação oral), ouvintes com manifestação escrita ou apenas como ouvintes. Todas as formas de participação requerem inscrição prévia no site oficial da SEEC.

O Centre Pompidou Paraná será construído em um terreno ao lado do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, com investimento previsto de R$ 250 milhões do Governo do Estado. As obras devem começar em 2026.

Para participar da audiência, os interessados devem se inscrever através do link disponibilizado pela SEEC. Mais informações sobre o evento e o projeto podem ser encontradas no site oficial da Secretaria de Cultura do Paraná.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.