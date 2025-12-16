Audiência pública debate contratação de obras do Centre Pompidou Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e a Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) realizaram nesta terça-feira (16) uma audiência pública para discutir o processo de contratação das obras de implantação do Centre Pompidou Paraná, em Foz do Iguaçu. O encontro ocorreu de forma híbrida, com participação presencial e virtual, e foi transmitido ao vivo pelo canal da SEEC no YouTube.

O objetivo da audiência foi apresentar e debater os documentos de planejamento e licitação para a futura contratação, em regime de Contratação Integrada, responsável pela elaboração dos projetos e execução da obra do novo museu. Representantes do governo detalharam as etapas do processo, esclareceram dúvidas e receberam contribuições da sociedade.

A realização da audiência atende ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e no Decreto Estadual nº 10.086/2022, que orientam a participação social em processos de contratação pública de grande relevância.

O Centre Pompidou Paraná será construído em um terreno ao lado do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, com investimento previsto de cerca de R$ 250 milhões do Governo do Estado. O projeto arquitetônico, divulgado em setembro, é assinado por Solano Benítez e valoriza materiais locais como o tijolo produzido com a terra vermelha da região.

A previsão é que as obras do museu comecem em 2026. O projeto privilegia ventilação natural, sombreamento e integração com a floresta vizinha ao Parque Nacional do Iguaçu, buscando criar um espaço de arte, educação e experimentação em harmonia com o ambiente local.