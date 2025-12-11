Audiência final do PDUI-RMC encerra ciclo de planejamento metropolitano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) realizou nesta quinta-feira (11) a audiência pública final do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (PDUI-RMC). O evento, que ocorreu no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, marcou o fim do ciclo participativo de um dos mais amplos processos de planejamento metropolitano já feitos no estado.

A audiência apresentou o Produto 9, que consolida o Caderno Síntese, o Plano de Ação e o Sistema de Acompanhamento e Monitoramento. Esses documentos são resultado de três anos de estudos, diagnósticos, oficinas, debates setoriais e consultas públicas com os municípios da RMC.

Gilson Santos, diretor-presidente da Amep, destacou a importância histórica da finalização desta etapa do PDUI e o compromisso com a gestão interfederativa. O plano contou com mais de 455 eventos, incluindo audiências públicas, oficinas comunitárias e reuniões setoriais, além de 36 oficinas técnicas com equipes municipais e 14 seminários de planejamento.

O PDUI-RMC abrange áreas como habitação de interesse social, mobilidade, meio ambiente, saneamento, desenvolvimento econômico, uso do solo e políticas sociais. O Plano de Ação inclui 17 diretrizes, mais de 70 programas e mais de 100 ações, além de um Sistema de Acompanhamento e Monitoramento alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A próxima fase do PDUI-RMC envolve a pactuação interfederativa com os municípios, incluindo a análise do recorte territorial metropolitano, a estruturação do Conselho Deliberativo e a proposta de criação do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. A implementação dependerá da cooperação contínua entre Estado, municípios e sociedade civil.