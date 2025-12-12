Atletas paranaenses são premiados no Prêmio Brasil Olímpico 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três atletas contemplados pelo programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP) do Paraná foram premiados no Prêmio Brasil Olímpico 2025, realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na última quinta-feira (11) no Rio de Janeiro. Nicole Pircio e Mariana Gonçalves, da ginástica rítmica, e Felipe Wu, do tiro esportivo, receberam o reconhecimento nacional por suas performances no ano.

O GOP, programa do Governo do Estado, ofereceu suporte financeiro de R$ 5,2 milhões a 1.226 atletas e técnicos em diferentes fases da carreira esportiva em 2025. Além dos atletas individuais, o Paraná também foi reconhecido como terceiro colocado geral nos Jogos da Juventude Caixa, conquistando 79 medalhas no total.

O Prêmio Brasil Olímpico é considerado a principal celebração anual do esporte nacional, homenageando clubes, instituições e atletas que se destacaram ao longo do ano. A cerimônia foi transmitida pelo canal oficial do Time Brasil no YouTube e permanece disponível para o público.

O diretor de Esportes da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), Cristiano Barros Homem D’El Rei, recebeu o prêmio em nome do Estado, destacando o reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Paraná na área esportiva.