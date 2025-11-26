Sanepar

Atletas de Rolândia conquistam 6 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 26/11/25 19h07
Associação Rolandiense de Taekwondo/ arquivo pessoal

A Associação Rolandiense de Taekwondo participou da Copa do Brasil – Embaixador da Coreia, realizada entre 19 e 23 de novembro em Canoas, Rio Grande do Sul. Os atletas, representando a seleção paranaense, conquistaram seis medalhas: duas de ouro, uma de prata e três de bronze. O evento contou com cerca de 2 mil competidores de diversos estados brasileiros.

A Copa do Brasil é um dos principais eventos nacionais de taekwondo. Os medalhistas concorrem a uma bolsa nacional, e os atletas da categoria Ouro estão classificados para o Grand Slam, previsto para fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro. O campeão do Grand Slam garante vaga na Seleção Brasileira de Taekwondo.

Silvano Melo, mestre da Associação e bicampeão da Copa do Brasil, atua como titular da Seleção Brasileira na categoria Master, de 50 a 55 anos, até 80 kg. Ele destacou a importância da conquista para a equipe e agradeceu o apoio recebido para participar da competição.

Os atletas premiados na Copa Brasil – Embaixador da Coreia foram: Silvano Melo e Odivaldo Moreno (ouro), Emanuele Marques (prata), Miguel de Aro, João Gabriel Armacollo e Luana Fernandes (bronze). Dos nove atletas participantes, seis conquistaram medalhas, enquanto os outros três terão nova chance em uma seletiva aberta.

A competição é uma oportunidade para os atletas buscarem classificação para eventos nacionais e internacionais, contribuindo para o desenvolvimento do taekwondo no país e a formação de novos talentos para o esporte.

