Mais de 1,4 mil atendimentos a pessoas feridas por armas de fogo ou armas brancas foram realizados pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) no Paraná entre janeiro e outubro deste ano. Os registros mostram a demanda provocada pela violência sobre um serviço que também precisa responder a acidentes de trânsito, quedas, queimaduras e outras situações de urgência.

Ao todo, foram 1.434 ocorrências relacionadas a ferimentos por armas nos dez primeiros meses de 2026. Desse total, 813 envolveram armas brancas, como facas, e 621 foram provocadas por armas de fogo. Isso significa que, em média, quase cinco atendimentos desse tipo foram realizados por dia no estado.

Apesar do volume de ocorrências, os números são inferiores aos registrados em anos anteriores. No mesmo período de 2025, o Siate havia atendido 1.556 casos, uma diferença de 122 chamados, equivalente a uma redução de 8%. Em comparação com 2024, quando foram contabilizadas 1.848 ocorrências, a diminuição foi de 22%.

Os ferimentos por armas brancas continuam representando a maior parte dos atendimentos. Em 2024, foram 1.029 registros, contra 813 neste ano. Já os casos envolvendo armas de fogo passaram de 819 para 621 no mesmo intervalo.

Atendimentos por violência disputam estrutura com outras emergências

O Siate é responsável pelo atendimento pré-hospitalar de vítimas de traumas e pode ser acionado pelo telefone 193. As ambulâncias do Corpo de Bombeiros também são mobilizadas para ocorrências como atropelamentos, colisões, quedas e queimaduras.

Em Curitiba, os chamados são recebidos pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros. A gravidade de cada situação e a quantidade de vítimas são avaliadas para definir o envio das equipes e das viaturas.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, a quantidade de ocorrências envolvendo armas interfere na capacidade de atendimento, especialmente quando diferentes emergências acontecem ao mesmo tempo.

“Cada atendimento por arma que deixa de acontecer é uma ambulância livre para socorrer quem sofreu um acidente de trânsito, uma queda ou outra situação que exige resposta imediata. Esse ganho pesa ainda mais quando temos ocorrências simultâneas”, afirma.

Os dados divulgados, porém, não informam o tempo médio de resposta das ambulâncias nem quantos atendimentos por acidentes e outras emergências foram realizados no período. Por isso, não permitem medir se a redução dos chamados por ferimentos com armas resultou, efetivamente, em socorro mais rápido à população.

Na comparação com 2018, o número de acionamentos por ferimentos com armas caiu 45%, o equivalente a 1.193 ocorrências a menos nos dez primeiros meses do ano.

Os números apresentados pela Secretaria da Segurança Pública se referem aos atendimentos realizados pelo Siate e não representam, necessariamente, a quantidade total de pessoas feridas por armas no Paraná.