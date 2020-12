Um ataque de abelhas acabou com o piquenique à beira do rio de várias famílias no domingo de sol em Japurá, município do Noroeste do Paraná. Ao todo, 22 pessoas foram atendidas no hospital Santa Terezinha e duas senhoras idosas precisaram ser transferidas para atendimento médico no município vizinho de Cianorte.

LEIA MAIS – Governo pode ampliar toque de recolher no Paraná e prevê vacina pro fim de janeiro

Segundo os bombeiros, cerca de 30 pessoas aproveitavam a “praia natural” formada embaixo da ponte do Rio do Índio, instaladas com barracas e churrasqueiras. Há relatos de que alguém removeu uma pedra, sem saber que no local havia um enxame de abelhas.

Segundo a enfermeira Lindalva Viana da Silva, alguns dos banhistas chegaram a levar mais de 200 picadas, caso de uma senhora de 62 anos atendida em Japurá, que foi medicada e recebeu alta após três horas em observação. Várias crianças, com idades entre 5 e 8 anos, também foram picadas, mas com menor intensidade.

Um bebê de poucos meses saiu ileso, graças à rápida ação de um parente, um homem de 38 anos que se deitou sobre a criança para protegê-la com o corpo. Ele levou mais de 50 ferroadas, foi atendido no hospital de Japurá e liberado em seguida.

VIU ESSA? Sintomas de covid-19 começaram após encontrar a família no Natal? Saiba o que fazer agora!

O ataque das abelhas mobilizou toda a equipe do hospital municipal – três auxiliares de enfermagem, uma enfermeira e um médico – e ainda contou com ajuda do plantonista de uma farmácia vizinha. Por precaução, caso houvesse necessidade de uso de UTI, duas idosas que receberam mais de 50 picadas foram encaminhadas para o hospital Fundespar, antiga Santa Casa de Cianorte.

Após algumas horas em observação, elas também receberam alta. O local do incidente foi isolado pelos bombeiros que informaram que uma eventual retirada das abelhas – que estão em seu habitat natural – seria de responsabilidade da defesa civil.