Aprovados no Vestibular 2026 da UEL comemoram em festa no Calçadão

Milhares de jovens celebraram nesta terça-feira (9) a divulgação dos aprovados no Vestibular 2026 da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O tradicional Vestibafest, realizado pelo 10º ano consecutivo, tomou o Calçadão de Londrina, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, com uma mistura de chuva, ovos, farinha e tinta colorindo a multidão de calouros e veteranos.

A festa, que começou por volta das 10h30 e terminou perto das 14h, teve como objetivo proporcionar um momento de comemoração e integração entre os 2.019 novos universitários e os estudantes já matriculados. O Jornal do Vestibular, contendo a lista oficial de aprovados, foi distribuído a partir do meio-dia.

Apesar da chuva intermitente durante toda a manhã e início da tarde, o clima festivo não foi abalado. Os participantes aproveitaram a música, a animação e as tradicionais brincadeiras com tinta e farinha, transformando a adversidade climática em parte da celebração.

Próximos passos para os aprovados

Os candidatos aprovados nesta primeira chamada devem realizar a pré-matrícula online entre 9 de dezembro e 9 de janeiro de 2026, através do Portal do Estudante de Graduação. As atividades acadêmicas do ano letivo de 2026 estão previstas para iniciar em 2 de março, com a matrícula presencial ocorrendo na primeira semana de aula.

Para os não convocados nesta primeira lista, há a possibilidade de manifestar interesse na lista de espera até 8 de janeiro, visando participar das próximas convocações. A segunda chamada está agendada para 13 de janeiro, com o cronograma completo disponível na página oficial do Vestibular da UEL.

Além das vagas preenchidas pelo vestibular, a UEL oferecerá outras 1.161 oportunidades através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do programa Aprova Paraná Universidades, ampliando as chances de ingresso na instituição.