Quatro apostas do Paraná acertaram cinco dezenas no concurso 3092 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (29) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada bilhete premiado paga R$ 40.340,53. As apostas saíram para Curitiba, Faxinal, Maringá e Rio Bonito do Iguaçu.

As dezenas sorteadas foram 03 – 29 – 30 – 39 – 44 – 51. Ninguém acertou os seis números. O prêmio principal acumulou e a estimativa é de R$ 88 milhões para terça-feira (1º de dezembro).

Apostas premiadas no Paraná

As quatro apostas paranaenses são jogos simples, com seis dezenas marcadas, sem bolão:

Curitiba: aposta simples por canais eletrônicos, prêmio de R$ 40.340,53.

aposta simples por canais eletrônicos, prêmio de R$ 40.340,53. Faxinal: aposta simples por canais eletrônicos, prêmio de R$ 40.340,53.

aposta simples por canais eletrônicos, prêmio de R$ 40.340,53. Maringá: aposta simples registrada na Lotérica Cancão M. J. Ltda, prêmio de R$ 40.340,53.

aposta simples registrada na Lotérica Cancão M. J. Ltda, prêmio de R$ 40.340,53. Rio Bonito do Iguaçu: aposta simples registrada na Lotérica Rio Bonito (Lotérica Santa Terezinha Ltda – ME), prêmio de R$ 40.340,53.

Cidade / UF Canal de venda Lotérica Tipo de aposta Prêmio Curitiba/PR Canais eletrônicos Loterias em Canais Eletrônicos Simples (6 números) R$ 40.340,53 Faxinal/PR Canais eletrônicos Loterias em Canais Eletrônicos Simples (6 números) R$ 40.340,53 Maringá/PR Físico Lotérica Cancão M. J. Ltda Simples (6 números) R$ 40.340,53 Rio Bonito do Iguaçu/PR Físico Lotérica Rio Bonito Simples (6 números) R$ 40.340,53

Premiação geral e próximo sorteio

Em todo o país, 46 apostas acertaram a quina e recebem R$ 40.340,53 cada. Outras 3.240 apostas fizeram a quadra e levam R$ 818,19 cada. A arrecadação total do concurso 3092 foi de R$ 60.537.774,00.

Para o concurso 3093, na terça-feira (1º), o valor acumulado soma R$ 79.856.227,29, com estimativa de R$ 88 milhões. A reserva para concursos com final zero ou cinco (concurso 3095) está em R$ 12.634.030,44. O acumulado da Mega da Virada chega a R$ 167.320.177,06.