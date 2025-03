Aposta do Paraná leva prêmio da Mega-Sena 2837

Uma aposta feita no Paraná ficou próxima do prêmio principal da Mega-Sena 2837, sorteada na noite de sábado (08). Ninguém acertou as seis dezenas, mas um apostador de Mallet, no sudeste do Paraná, conseguiu marcar cinco números, garantindo a quina e o prêmio de R$ 57.145,32.

A aposta feita foi um bolão, com quatro cotas. Confira a tabela que mostra o detalhamento do jogo:

CIDADE UNIDADE LOTÉRICA RAZÃO SOCIAL QUANTIDADE NÚMERO APOSTADOS CANAL DE VENDAS TEIMOSINHA TIPO DE APOSTA COTAS PRÊMIO MALLET/PR SIDOSKI LOTERIAS SIDOSKI LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Bolão 4 R$57.145,32 Tabela: Loterias Caixa

Resultado Mega-Sena 2837

Os números sorteados no sábado foram: 03, 14, 34, 35, 42, 50

Como ninguém acertou os seis números no concurso 2837, o prêmio do próximo sorteio da Mega-Sena está estimado em R$ 12 milhões e será realizado na próxima terça-feira (11).

Como apostar na Mega-Sena

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5.