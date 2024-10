Aposta do Paraná ganha prêmio com a Mega Sena 2784 milionária!

Um apostador do Paraná ficou no quase, a apenas uma dezena de distância de um prêmio milionário da Mega Sena 2784, sorteada na noite desta terça-feira (08). Ninguém cravou as seis dezenas da sorte, mas a aposta do Paraná acertou a quina, o que rendeu um prêmio de R$ 56 mil.

Resultado Mega Sena 2784 milionária: 27, 30, 35, 44, 57 e 59

A aposta do Paraná que ganhou na quina da Mega Sena 2784 milionária é da cidade de São Joao do Caiuá, noroeste paranaense. Uma aposta simples que rendeu nada menos que R$ 56.155,17. Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Lotérica Numeros apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio SAO JOAO DO CAIUA/PR LOTERICA FEITOSA II 6 Não Simples 1 R$56.155,17



Como ninguém cravou os seis números da Mega Sena 2784, o prêmio para o sorteio de sexta-feira (11) saltou para R$ 25 milhões.

Mega Sena: como apostar?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00

